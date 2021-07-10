ABC Nakliyat'a yeni tır filosu

ABC Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen, kalite politikaları gereği 200 dorse yatırımının ardından 100 adet çekiciyi de filolarına kattıklarını söyledi.

ABC Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen, kalite politikaları gereği 200 dorse yatırımının ardından 100 adet çekiciyi de filolarına kattıklarını söyledi.

ABC Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen; müşteri memnuniyeti anlayışına ödün vermeden her geçen gün yenilendiklerini ve güçlendiklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl filolarına kattıkları 200 dorsenin ardından bu yıl da çekici yatırımı yaptıklarını ifade ederek; "7 Ekim 2020 tarihinde 200 dorse yatırımının ardından 6 Temmuz 2021 tarihinde 100 adet çekici yatırımı yapmış bulunmaktayız. Bu gün itibariyle çekicilerimizi almaya başladık. Kalite politikamız gereği 'Koşulsuz müşteri memnuniyeti' anlayışından ödün vermeden her geçen gün yenileniyor, gençleşiyor ve güçleniyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı