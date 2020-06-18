Abbas Gündüz'den "İsteseydik dağa çıkarız" diyen HDP'li Hüda Kaya'ya sert tepki
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Abbas Gündüz'den "İsteseydik dağa çıkarız" diyen HDP'li Hüda Kaya'ya sert tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'li Hüda Kaya'nın, TBMM Genel Kurulunda "İsteseydik dağa çıkardık" açıklamasıyla terör propagandası yapıp açık açık örgüte destek verdiğini dile getirerek bu duruma sert tepki gösterdi.

Abbas Gündüz'den
18.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:49

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'li Hüda Kaya'nın, TBMM Genel Kurulunda "İsteseydik dağa çıkardık" açıklamasıyla terör propagandası yapıp açık açık örgüte destek verdiğini dile getirerek bu duruma sert tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, HDP'li Hüda Kaya'nın TBMM Genel Kurulunda terör propagandası yapmasını eleştirdi. Kendilerinin bedenen TBMM'de kafa yapıları, zihinleri, akılları, fikirlerinin PKK terör örgütü ile dağlarda gezinmekte olduğunu belirten Gündüz, "HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya TBMM Genel Kurulunda yaptığı çirkin yakışıksız, mesnetsiz konuşma yaparak hain, katil PKK sürüsüne destek vermiştir. Kendilerini kınıyor, TBMM çatısı altında böyle bir talihsiz açıklamanın yersiz olduğunu düşünüyoruz. Hüda Kaya'nın milletten özür dilemesini beklemiyoruz. İsteseydik dağa çıkardık diyor, yüreğiniz varsa cesaretiniz yetiyorsa engel yok çıkın dağa çok sevdiğiniz örgütle beraber olun. Yüce meclis çatısı altında ahkam kesmek kolayınıza geliyor. Sizler eğer samimi iseniz örgüte gidin. Milletvekili iseniz PKK terör örgütünü kınayınız ama ikisini de yapamıyorsunuz. Çünkü siz ve sizin gibiler sadece bu ülkede keyifli yaşamaya tercih eder. PKK terör örgütüne sözde destek veriyorsunuz ama hiçbir zaman fiilen yanında olamıyorsunuz. Birilerini yalan dolan vaatlerle örgüte gönderip onlara kin ve düşmanlık aşılıyorsunuz. Hüda Kaya yaptığı son konuşmayla haddini aşmıştır. HDP'nin kapatılması ve ona hizmet eden zihniyetin cezalandırılması gerekmektedir. TBMM çatısı altında bulunmaları asla doğru değildir. Bu mazlum milletin rızalığı yoktur. PKK terör örgütünü her kim destekliyorsa, hakkımızı helal etmiyoruz. TBMM Genel Kurulunda yapılan bu konuşmanın suç işlendiği kanısındayız. Dağa çıkarız demesi PKK ile aynı yolda olduklarını beyan etmişlerdir. Vatan haini PKK terör örgütüne dolaylı olarak değil açık açık destek veren Hüda Kaya'nın hakkında Cumhuriyet savcılarımız harekete geçmelidir, gereken ceza kendilerine verilmelidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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