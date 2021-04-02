Abartılı filtre alay konusu oldu! Hülya Avşar kendini ti'ye aldı...
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Abartılı filtre alay konusu oldu! Hülya Avşar kendini ti'ye aldı...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Abartılı filtre alay konusu oldu! Hülya Avşar kendini ti'ye aldı...

Hülya Avşar'a, Hale Ilgaz karakterini canlandırdığı "Masumiyet" dizisinde uygulanan filtre olay oldu.

Hülya Avşar'a, Hale Ilgaz karakterini canlandırdığı "Masumiyet" dizisinde uygulanan filtre olay oldu. Avşar'ın başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la paylaştığı "Masumiyet", önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Avşar'a uygulanan yoğun yüz filtresi, sosyal medyadaki yorumları da beraberinde getirdi. Uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü. İzleyicilerin tepkisine kayıtsız kalamayan Hülya Avşar da sosyal medyadaki kendisiyle ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.

BEN DE AYNI FİKİRDEYİM

Gelen esprili yorumlar üzerine sessizliğini bozan Avşar, yapılan bir caps'i paylaşarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini ti'ye aldı. Ünlü oyuncuyu birçok takipçisi "Harry Potter" serisindeki Lord Voldemort karakterine benzetti.

Voldemort gibi olmuş

İşte Hülya Avşar'a yapılan sosyal medya yorumlarından bazıları:

Hülya Avşar'ı filtreli görünce kime benzemiş derken bu haliyle gözümde sonradan canlanan Voldemort olması.

Hülya Avşar dizide oynamasa da olur, zaten gözükmüyor.

Hale karakterini Hülya Avşar oynayacak demişlerdi, doğru mu bu, ben pek göremiyorum.

Hülya Avşar çok iyi oynuyor bu dizide, görebildiğimiz kadarıyla.

Hülya Avşar'a Voldemort filtresi gelmiş!

Hülya Avşar'ı Voldemort yapmışlar.

Kamera Hülya Avşar'a geçince kahkaha atmamak elde değil, sanki 2011'de telefon kamerası ile çekilmiş.

Hülya Avşar'ı izliyorum gözlerim kapalı.

Müge Anlı'ya haber verin de hayrına Hülya Avşar'ın yüzünü bulsun.

Hülya Avşar hayalet Casper olmadan önceki son 2 bölüm.

Hülya Avşar'a yapılan filtre sahnesinde bilgisayarım bozuldu sandım.

Kaynak: Hürriyet

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