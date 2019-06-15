AB üyesi Akdeniz ülkeleri doğal gaz kaynaklarıyla ilgili krizde Kıbrıslı Rumlara destek verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi Akdeniz ülkeleri, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili yaşanan krizde Kıbrıslı Rumlara destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 güney Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından gündemdeki konuları değerlendirmek için Malta'nın başkenti Valetta'da toplandı. Euronews.com'da Görüntüle