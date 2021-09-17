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AB, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AB, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Avrupa Birliği Büyükelçisi Meyer-Landrut ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentsel hareketlilik, hareketli yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Avrupa Birliği Büyükelçisi Meyer-Landrut ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kentsel hareketlilik, hareketli yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Hareketlilik etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerin İstanbul ayağında Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Gülhane Parkı'nda gerçekleşen açıklama da küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, aktif hareketlilik, toplu taşıma ve akıllı ulaşım çözümlerini destekleyen teknolojik gelişimler konularının önemine dikkat çekildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla gerçekleşiyor. Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki farkındalık oluşturma çabasının önemli bir kampanyası olarak biliniyor. Aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz ve akıllı ulaşım çözümlerini destekleyen davranış değişikliğini teşvik ediyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, "Bugün Anadolu Yakası'ndan vapurlar geldik. Avrupa Birliği hareketlilik haftasını kutluyoruz. Bu sene temamız 'Hareket et, sağlıklı kal'. Ulaşımın karbon salınımını etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu etki her geçen gün artıyor. Bu yaklaşımla çevremizi korumayı ve karbon salınımını azaltmayı amaçlıyoruz. Yapılan bu çalışmalarla birlikte daha iyi hava kalitesi, daha az trafik ve daha düşük bir karbon salınımı gerçekleşecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada "Günümüzde iklim değişikliği en önemli konular arasında yer alıyor. Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini tüm dünyada yaşıyoruz. Karbon salınımını artıran etkenlerden biri de ulaşımın aktörleridir. Bu düşüncelerle sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini, çevreci çözümleri teşvik etmeyi, farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Çevreci ulaşım yöntemlerini teşvik etmeyi, bisiklet kullanımını artırmayı ve bu yöntemlerle karbon salınımını azaltma noktasında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Yerel yetkililer, hafta boyunca yenilikçi planlama önlemlerini denemeye, yeni altyapı ve teknolojileri desteklemeye, hava kalitesini ölçmeye ve halktan geri bildirim almaya teşvik edilir. Her yıl artan sayıda kent ve kasabanın katıldığı ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği kampanya, genel olarak Avrupa ve ötesinde sürdürülebilir kentsel hareketliliği destekleyen itici bir güç olarak görülüyor. - İSTANBUL

AB, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

AB, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

AB, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

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