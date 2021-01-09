Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni sayfa' çağrısının ardından AB'den dikkat çeken açıklama: Türkiye ile çalışmayı sürdürmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz" açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"ÇAVUŞOĞLU'NU AĞIRLAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Borrell, aralık ayında yapılan AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkiler hakkında AB liderlerinin yaptığı görevlendirmeyi takip etmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Brüksel'de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

"İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de görüşmeden sonra sosyal medya hesabındaki mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını ifade ederek, Kovid-19, ekonomik toparlanma ve AB Konseyi'nin Aralık 2020'deki toplantısında Türkiye ile ilişkiler hakkındaki yapılan görevlendirmenin uygulamasını konuştuklarını aktarmıştı.

Aralık 2020'deki zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB ilişkilerinin durumu ve nasıl yol alınacağına dair seçeneklerle ilgili rapor sunması istenmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ERDOĞAN: YENİ YILDA AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam