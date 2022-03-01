AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile büyükelçiler Bursa'yı gezdi

BURSA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AB üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri, Bursa'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

Büyükelçiler, 3 günlük Bursa programının son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı Heykel semtindeki Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti.

Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'yi gezen konuklar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne geçti.

Müze ziyaretinde AA muhabirine konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın daveti üzerine tarihi kenti gezdiklerini söyledi.

Meyer-Landrut, "Osmanlı'nın fethinin gösterildiği Panorama Müzesi'ni gezdik. 14. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan şehri ve fethi anlatan tabloyu gördük. Türbe ve camiyi gezdik. Bu şekilde tarihi yerleri gezmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Bursa'nın kültürünü ve tarihini görmekten mutluyum." dedi.

Konuk heyet, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Tophane Saat Kulesi ve Zindankapı Müzesi ziyaretleriyle Bursa temaslarını tamamladı.