AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi

27.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:38

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarımsal üretim tesisleri ve otomotiv fabrikalarını ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bursa'da tarımsal üretim tesisleri ve otomotiv fabrikalarını ziyaret etti.

Landrut ve beraberindeki heyet, ilk olarak Karacabey'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle faaliyet gösteren defne üretim tesisini gezerek, defnenin işlenmesiyle ilgili süreçler hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinde yine TKDK'nın desteğiyle üretimini devam ettiren peynir üretim tesisini gezerek, yapılan çalışmaları inceledi.

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TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç'un da eşlik ettiği heyet, diğer yatırım çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Otomotiv sektörüne ziyaret

Büyükelçi Landrut ve heyeti, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Oyak Renault Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada ihracatı yapılan araçlarla ilgili bilgi alan heyet, daha sonra şirket yetkilileriyle toplantı yaptı.

Aynı organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan Bosch üretim tesislerini gezen heyete, firmanın Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young eşlik etti. Çalışmaları ve üretim bantlarını gezen heyete, tesisle ilgili bilgi verildi.

Heyet son olarak, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'yi de ziyaret ederek, üretim ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye ve Avrupa arasında endüstri açısından çok güçlü bir bağ var"

Büyükelçi Landrut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da modern tekniklerle yapılan tarımsal üretim tesislerini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

AB'nin de yatırımlara katkıda bulunduğunu gördüğünü aktaran Landrut, şöyle konuştu:

"Tarım sektöründeki ihracatın da ne kadar önemli olduğunu burada gözlemleme şansına sahip olduk. Hem Bursa hem de Türkiye açısından ihracatın önemine buradaki tesislerde tanık olduk. Türkiye ve Avrupa arasında endüstri açısından çok güçlü bir bağ olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki endüstri sektörü, Avrupa'daki değer zincirinin de bir parçası durumunda. Otomotiv sektörü, buna verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Burada Avrupalı üretimcilerin Türkiye'de yatırım yaptığını, Türkiye'den tedarikçilerle birlikte çalıştığını, iki yönlü ithalat ve ihracat ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe Türkiye ve Avrupa ekonomilerinin birbirine ne kadar entegre olduğuna tanık olduk."

Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin her iki tarafa da faydaları olduğunu belirten Landrut, "Bursa, çok önemli bir bölge, burada ekonomi, endüstri son derece önemli bir role sahip. Tarım ve otomotiv alanındaki önemli yerleri gezdim. Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkiler bu iki sektörden daha da öte bir yerde." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, fabrika ve tarımsal üretim tesislerini gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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