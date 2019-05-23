AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den PMD'ye ziyaret

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, basın özgürlüğünün, işleyen bir demokrasinin temel unsuru olduğuna inandığını belirterek, "Şahsi olarak yalnızca ben değil, aynı zamanda AB'nin bütün kurumları da bunun önemine inanıyor." dedi.

Berger, Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, Dernek Başkanı Göksel Bozkurt ve Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bozkurt, 1964'te kurulan PMD'nin, Türkiye'nin en köklü meslek örgütlerinden olduğunu belirtti.

Derneğin amacının, parlamento muhabirleri arasında dayanışmayı sağlama ve onların mesleki haklarını korumanın yanı sıra Türkiye'nin demokrasi, basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinde etkin rol alma olduğunu dile getiren Bozkurt, "PMD, 55 yıllık yaşamında özellikle demokrasiye sahip çıkmak, sivil yönetimden yana tutum almak gibi deneyim sahibi bir dernek." diye konuştu.

PMD'nin, Türkiye'nin karanlık bir tünele sokulmak istendiği 12 Eylül 1980 askeri darbesinde ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, toplumun bilgi edinme hakkı adına görevini sürdürdüğünü belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Temel görevimizin, toplumu doğru bilgilendirme olduğuna inanıyoruz. 55 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarının en geniş noktada kullanılması bağlamında talebimiz sürüyor. Dünyanın birçok yerinde gözlemlediğimiz gibi Türkiye'de de siyasetçiler, gazetecilerden çok fazla hoşlanmıyorlar ve gerçeklerin yazılmasından rahatsız oluyorlar ama biz toplumu doğru bilgilendirmenin en temel görev olduğu bilinciyle Meclise, siyasetçilere, parlamentoya ayna tutmayı sürdürüyoruz."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, daveti için Bozkurt'a teşekkür etti.

Gazetecilerin mesleklerine büyük saygı duyduğunu belirten Berger, "Onların halkı bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışırken nasıl büyük bir cesaretle çalıştıklarına tanık oldum. Görevlerini icra ederken çoğu zaman hayatlarını da riske atıyorlar." dedi.

Basın özgürlüğünün, işleyen bir demokrasinin temel unsuru olduğuna dikkati çeken Berger, şunları kaydetti:

"Şahsi olarak yalnızca ben değil, aynı zamanda AB'nin bütün kurumları da bunun önemine inanıyor. Gazetecilerin özellikle kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme görevi büyük önem taşıyor. Bu görevi icra ederken ülkenin de onlara bu görevi yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlaması gerekiyor. Aynı şekilde gazetecilerin de bu sorumluluğun bilincinde olarak görevlerini sürdürmeleri lazım. Bu çerçevede hepimizin yapması gereken, yanlış bilgilendirmeye, sahte haberlere karşı mücadele etmek."

Kaynak: AA