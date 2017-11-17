AB'nin Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Avrupa'da son 10 yılda kaygıların ve siyasi çözümlere güvensizliğin arttığını belirterek, "Sosyal Avrupa'da insanların ilk öncelik olması için buluştuk." dedi.



Löfven, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla İsveç'in Göteborg şehrinde düzenlenen "Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi" açılışında konuştu.



Sosyal konulara odaklanmak amacıyla düzenlenen zirvenin çok önemli olduğunu söyleyen Löfven, ortak pazar içerisinde ücretlerin düşürülmemesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.



Löfven, günümüz değişen koşullarında gençlerin iş bulabilmeleri için doğru becerilerle donatılmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Sosyal Avrupa'da insanların ilk öncelik olması için buluştuk." ifadesini kullandı.



Mevcut dünya düzeninde, ekonomilerin ve dünyanın işleyişinin çok değiştiğini anımsatan Löfven, yeni sorunlara yeni çözümler üretilmesi gerektiğini dile getirdi.



Löfven, Avrupa'da son 10 yılda kaygıların ve siyasi çözümlere güvensizliğin arttığına dikkati çekerek, "Avrupa'da insanları ilk sıraya koymanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.



Adil iş imkanları ve büyümeye odaklanılmasının önemine işaret eden Löfven, çalışma piyasalarına erişimin artırılması ve iş koşullarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de "Avrupa'da istihdam 2008'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. İşsizlik oranları düşüyor." diye konuştu.



Zirvede, siyasilerin ve sosyal ortakların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Juncker, istihdamda artış olmasına rağmen genç işsizliğin yüksek seviyelerde seyrettiğini ve buna yönelik çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.



Juncker zirvede, sosyal haklarla ilgili ortak eylem ve prensipleri belirleyen bildiri imzalanacağını sözlerine ekledi.