AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak
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AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

21.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:15
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine gayriresmi toplantıya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine gayriresmi toplantıya çağırdı.

Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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