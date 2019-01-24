AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım Tüm Avrupa Venezuela'daki Demokratik Güçlere Destek Verir....

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım Tüm Avrupa Venezuela'daki Demokratik Güçlere Destek Verir....

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk:

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip."

Kaynak: AA
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