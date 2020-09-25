Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı "Bölgesel konferans" teklifini kabul etti
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Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı "Bölgesel konferans" teklifini kabul etti

25.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:55

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz krizinin çözümü için yaptığı, "Bölgesel konferans" teklifini birçok aktörün olumlu karşıladığını ve görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifinin, bölge ülkeleri tarafından olumlu karşılandığını ve görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna AB adına video mesaj ile hitap etti. Konuşmasının uluslararası ilişkiler kısmında Doğu Akdeniz'e değinen Michel, bölgedeki gerginlikten endişe duyduklarını, tek taraflı eylemlerin durmasını istediklerini söyledi.

"BİRÇOK AKTÖR TEKLİFE OLUMLU CEVAP VERDİ"

Michel, AB üyeleriyle birlikte gerginliğin giderilmesi ve diyaloğun teşvik edilmesi amacıyla yoğun diplomatik çabalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans oluşturulmasını teklif ettim. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi ve bunlar modaliteleri, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların çözülmesi için Kıbrıs Türkleri'nin de katılımıyla bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif etmişti.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı 'Bölgesel konferans' teklifini kabul etti
Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz için yaptığı 'Bölgesel konferans' teklifini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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