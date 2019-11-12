AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı
Avrupa Birliği (AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği Kamboçya hükümetini uyardı.
Avrupa Birliği (AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği Kamboçya hükümetini "son kez" uyardı.
Birlik, ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen hükümeti, eğer bir ay içinde ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin rapora yanıt vermezse, Kamboçya'nın özel ticari statüsünü sonlandırmayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle