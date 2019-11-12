AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı
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AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı

Avrupa Birliği (AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği Kamboçya hükümetini uyardı.

12.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:31
AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı

(AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği hükümetini "son kez" uyardı.


Birlik, ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen hükümeti, eğer bir ay içinde ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin rapora yanıt vermezse, Kamboçya'nın özel ticari statüsünü sonlandırmayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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