"AB ile Brexit anlaşması Türklere yarayacak"

17.10.2019 15:32

CSS Legal İngiltere Göçmenlik Mevzuatı Uzmanı Mustafa Akbaş, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında varılan yeni Brexit anlaşması üzerine, "Türk vatandaşları Ankara Anlaşması başvurusu yapabileceğinden, bu durum İngiltere ve Türkiye arasındaki yeni yatırım ve ticari alana da olumlu yansımalar yapacaktır." dedi.

İngiltere vizesi danışmanlık şirketi CSS Legal'in İngiltere Göçmenlik Mevzuatı Uzmanı Mustafa Akbaş, yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği arasında son günlerde yoğunlaşan yeni anlaşmaya varma çabaları sonunda bugün, 31 Ekim 2019'da anlaşmasız Brexit'e engel olacak şekilde yeni bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. Buna göre, yapılacak yeni anlaşmanın İngiliz Parlamentosu'ndaki onay görüşmesi acil bir şekilde gerçekleştirilecek ve kabul edilmesi halinde 19 Ekim Cumartesi günü Lizbon Sözleşmesi'nin 50. Maddesi'ne göre İngiltere'nin AB'den ayrılması için gerekli ve 2021 yılına kadar sürecek olan geçiş dönemine girilmiş olacak." dedi.

2 yıllık geçiş sürecinde İngiltere'nin AB'den çıkma hazırlıklarını tamamlarken, on binlerce Türk vatandaşının İngiltere'de kendi işlerini kurma imkanı sağlayan Ankara Anlaşması başvurularını rutin bir şekilde yapabileceklerini ifade eden Akbaş, "Yeni başvuru sürecinde olan Türk vatandaşları endişeye kapılmamalı, fakat yine de başvuru işlemlerini kontrollü bir şekilde tamamlamalı. Müşterilerin mağduriyetine izin vermeden İngiltere'ye Ankara Anlaşması vizesi başvurularını hız kesmeden yapıyoruz. Anlaşmanın İngiliz Parlamentosu tarafından onaylanması halinde Türk vatandaşları Ankara Anlaşması başvurusu yapabileceğinden, bu durum İngiltere ve Türkiye arasındaki yeni yatırım ve ticari alana da olumlu yansımalar yapacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA