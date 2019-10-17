AB Havacılık Güvenliği Ajansı Türkmenistan Havayolları'na uygulanan yasağı kaldırdı

17.10.2019 13:12

Avrupa Birliği Türkmenistan Havayolları'na yönelik yasağı kaldırdığını duyurdu. Birliğin sivil havacılık güvenliği yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada havayolu şirketinin AB hava sahasında uçabileceğini açıkladı.



Türkmenistan Havayolları Şubat ayından bu yana AB hava sahasında yasaklıydı ve Avrupa Havacılık Güvenliği Birliği'nden (EASA) uluslararası standartlara uyulduğuna dair onay bekliyordu. EASA havayolunun hangi standartlara uymadığına ilişkin herhangi bir detay bilgi açıklamazken yasağa neden olan sorunların tümünün giderildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle