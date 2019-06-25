AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi

AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu. AK Parti'nin insan haklarından sorumlu eski başkan yardımcısı Harun Armağan ve AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini seçim sonuçlarını euronews'e yorumladı.

AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir" dediği kentin belediye başkanlığını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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