AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu. AK Parti'nin insan haklarından sorumlu eski başkan yardımcısı Harun Armağan ve AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini seçim sonuçlarını euronews'e yorumladı.
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir" dediği kentin belediye başkanlığını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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