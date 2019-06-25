AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir" dediği kentin belediye başkanlığını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle