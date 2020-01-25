AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu
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AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu

Avrupa Birliği (AB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.

25.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:18
AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu

(AB), merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Uydu Görüntüleme Sistemi'ni devreye soktuğunu duyurdu.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yaptığı yazılı açıklamada, tüm AB'nin ile dayanışma içinde olduğunu, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin (ERCC) durumu yakından izlediğini belirtti.

Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin Türkiye'nin talebi üzerine devreye sokulduğunu kaydeden Lenarcic, bu sistemin sahada arama kurtarma çalışmalarına destek olacağını, AB'nin daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından, "Düşüncelerimiz Türkiye'deki depremde yakınlarını kaybeden ve yaralanların ailelerle. Destek vermeye hazırız." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA
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