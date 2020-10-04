AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı
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AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı

04.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:01
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bu hafta sonu telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

"Sivil can kayıplarındaki artış kabul edilemez." ifadesini kullanan Borrell, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini yazdı.

Borrell, iki ülkenin acilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanlarının eşliğinde müzakerele başlaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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