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Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Almanya, Güncel

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

19.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:31
- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

BERLİN - Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya aracılığıyla duyurdu. 69 yaşındaki Barnier çektiği video ile korona virüse yakalandığını duyurarak, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Ben iyiyim, moralim çok iyi. Tüm talimatları takip ediyorum. Etkilenen ve enfekte olan herkese mesajım şudur; 'Birlikte atlatacağız'" dedi.

54 yaşındaki siyasetçi Cem Özdemir de sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin. Evde karantinada kalın. Yetkililerin talimatlarına uyun" ifadelerini kullandı.

Almanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 31'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 13 bin 83 olarak açıklandı.

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı

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