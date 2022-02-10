AB, Bosnalı Sırp Entite Meclisindeki yargı kurulu oylamasını "kabul edilemez" buldu

Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisinde entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısının geçmesinin "kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde ayrı bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmasına ilişkin tasarının kabulünün ülkedeki "anayasal ve yasal düzenin kabul edilemez bir ihlali" olduğu belirtildi.

Tasarının yasalaşması halinde Sırp Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını etkileyeceği vurgulanan açıklamada, ülkenin yasal sistemindeki belirsizliğin ve istikrarsızlığın da derinleşeceği, Bosna Hersek'in Avrupa perspektifinin zarar göreceği kaydedildi.

Açıklamada, "AB, Bosna Hersekli liderlere, özellikle de Sırp Cumhuriyeti yönetimine gerginliği tırmandırıcı adımlara son vermeleri, bunun yerine devlet kurumları içinde diyaloğu yeniden başlatmaları ve endişeleri gidermeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bosna Hersek'teki durumun 21 Şubat'taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine alındığı bildirildi.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, bugünkü oturumda entitenin kontrolünde olacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

Muhalifler ile iktidar koalisyonu arasında tartışmaların yaşandığı oturumda, iktidar milletvekilleri atılan adımların Bosna Hersek Anayasası'nı ihlal etmediğini savunurken, muhalifler bu yetkilerin entite meclisinde onaylanmasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Sırp Cumhuriyeti'nde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun oluşturulmasına ilişkin yasa tasarısı 60 gün süreyle kamuoyunun değerlendirilmesine sunuldu.