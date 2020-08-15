AB, Belarus'ta protestoculardan yana tavır aldı Belarus'ta geçen pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen muhalif grupların protestoları devam ederken; Avrupa Birliği (AB) de, protestoculardan yana tavır takındı.

Belarus'ta geçen pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen muhalif grupların protestoları devam ederken; Avrupa Birliği (AB) de, protestoculardan yana tavır takındı. Bu hafta sonu düzenlenen gösterilerde tansiyonun yükselebileceği tahmin ediliyor.

Geçen pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu'nun mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun seçimleri yüzde 80 oyla kazandığını açıklamasına karşılık muhalifler, seçimleri muhalif aday Svetlana Tsihanovskaya'nın kazandığını savunarak protestolarını sürdürüyor. Ülkenin doğu bölgelerinin daha sakin olmasına karşılık, başkent Minsk'te ve batıda yer alan Grodno ilinde protestoların daha yoğun olduğu görüldü. Dün akşam Grodno'da düzenlenen protestolara, 20 bin kişi katıldı. Bugün de gösterilerde hayatını kaybeden eylemci Aleksandır Taraykovski'nin cenaze töreni düzenlenecek. Pazar akşamıysa başkent Minsk'te, çok geniş katılımlı bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

İŞÇİLERDEN GREV KARARI

Belarus'ta çeşitli fabrikaların işçileri de süresiz greve giderek, protestolara destek vermeye başladı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, iş bırakma eylemlerinin Belarus ekonomisini son derece olumsuz etkileyeceğini belirterek, üretim süreci çökerse tekrar toparlamanın neredeyse imkansız olacağını ifade etti.

AB, TUTUMUNU SERTLEŞTİRDİ

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları dün düzenledikleri olağanüstü toplantıda, Belarus'ta hükümete ve muhalefete arabuluculuk önerisinde bulundu. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, AB'nin Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığını ve AB'nin Belarus'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığını söyledi. Borrell, yeni yaptırımların, göstericilere şiddet uygulayan ve seçimlere hile karıştıran kişilere yönelik olacağını ifade etti. Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosu'nda Belarus'la ilişkilerden sorumlu iki milletvekilinin Belarus'u ziyaret etmelerine Belarus makamları tarafından izin verilmedi. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri yaptıkları açıklamada, Belarus yönetiminin tavrını, 'diyalogdan kaçmak' olarak değerlendirdi.

KİLİSELER, SİYASİ TARTIŞMAYA GİRDİ

Öte yandan, Belarus'ta çeşitli dini kuruluşlar, siyasi gelişmelerle ilgili farklı tarafları destekleyen açıklamalar yapıyor. Belarus nüfusunun büyük kısmının mensup olduğu Rus Ortodoks Kilisesi Belarus Metropolitliği'nden yapılan açıklamada vatandaşlara, provokasyonlara kapılmama ve yasalara bağlı kalma çağrısı yapılırken, Belarus Katolik Kilisesi Başpiskoposu Tadeuş Kondruşeviç, Belarus güvenlik güçlerinin 'gerçekleri öğrenmek isteyen halka' şiddet uygulamasını eleştirdi ve bunun 'ağır bir günah' olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA