AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Operasyon bölgesinden detaylar Yerlebir edilen evin enkazı Vurulan evden detaylar Vurulan aracın enkazı Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
27.10.2019 15:31
Operasyon bölgesinden detaylar
Yerlebir edilen evin enkazı
Vurulan evden detaylar
Vurulan aracın enkazı
Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Kaynak: AA
VİDEO: AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.