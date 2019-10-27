AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

Operasyon bölgesinden detaylar Yerlebir edilen evin enkazı Vurulan evden detaylar Vurulan aracın enkazı Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

27.10.2019 15:31

Operasyon bölgesinden detaylar

Yerlebir edilen evin enkazı

Vurulan evden detaylar

Vurulan aracın enkazı

Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

Kaynak: AA

VİDEO: AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
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