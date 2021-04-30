AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Velioğlu, ziyarette Yüce'ye, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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