AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Başsavcı Köse'ye ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Başsavcılığına atanan Osman Köse'yi makamında ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Başsavcılığına atanan Osman Köse'yi makamında ziyaret etti.
Velioğlu, Köse'ye görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AA'nın hazırladığı "Yıllık 2020" kitabını takdim etti.
Köse de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz