AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar

24.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:16

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar sürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Özbaş, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Özbaş, AA çalışanlarının dünyanın dört bir yanında önemli çalışmalara imza attığını belirterek, her fotoğrafın bir mesaj içerdiğini ifade etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz - kış bir arada", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Oylama yaparken kaliteli fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Güneren, emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de oylamaya katıldı.

Haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafını seçen Soytürk, fotoğrafı, batırılan uçağın Saroz körfezindeki dalış turizmine sağlayacağı katkı için seçtiğini belirtti.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını tercih eden Soytürk, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da oylamaya katılarak fotoğraf seçti.

Aşılıoğlu, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde de ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

AA çalışanlarının dünyanın farklı noktalarında çektiği fotoğrafların görsel şölen sunduğunu belirten Aşılıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA