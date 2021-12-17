AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ünal, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Yavuz Ünal, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir'i darbederek gözaltına alınması konu alan, "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Öngöncü'nün "Kıran kırana mücadele" başlıklı fotoğrafına oy veren Ünal, yaşam kategorisinde ise oyunu Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" fotoğrafından yana kullandı.

Yavuz Ünal, AA çalışanlarını tebrik ederek, bütün fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini dile getirdi.

Mahir öğretmen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde sınıf öğretmeni Mahir Çuğu, öğrencileriyle birlikte AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öğrencilerinin derse ilgisini artırmak ve anlattıklarının akılda kalması için palyaço makyajı yapıp öğretici çocuk şarkıları eşliğinde dersi anlatan Mahir Çuğu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çuğu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğraflarını oyladı.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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