AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşçu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksek Babuşçu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeltepe, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafını seçen Yeltepe, spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını oyladı.

Şen ise haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", "spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", yaşam kategorisinde ise Fabio Teixeira'ın "Rio sahillerindeki astronotlar" fotoğraflarına oy verdi.

Babuşçu da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", "spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran