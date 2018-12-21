Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Baltacı, fotoğrafların, büyük bir emek harcanarak ortaya çıktığını belirtti.

"Haber" kategorisinde, Ali Jadallah'ın, Gazze'de çekilen "Sapanla Direniş" başlıklı fotoğrafını seçen Baltacı, fotoğrafta yer alan güneşin "umudu" yansıttığını ifade etti.

Baltacı, "Yaşam" kategorisinde tercihini Semih Yüksel'in "Yeşil Yol" fotoğrafından yana kullandı. Bu kategoride "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını da çok beğendiğini vurgulayan Baltacı, fotoğrafların tümünün güzel olduğunu bildirdi.

Baltacı, "Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki Kedi" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA