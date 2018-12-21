Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoride seçim yaptı.

Subaşıoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını tercih eden Subaşıoğlu, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisindeyse Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Subaşıoğlu, yaptığı değerlendirmede, "AA'nın dünya çapında kamuoyunu doğru ve objektif olarak bilgilendirmesi bizleri gururlandırıyor. Ben AA'nın yolu açık olsun diyorum. Bizler birinci haber kaynağı olarak AA'yı takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü tarafsız, doğru, ilkeli ve objektif haberi AA'dan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA