Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Adıyaman'daki esnaflar ve Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Adıyaman kent merkezi içerisindeki tarihi Oturakçı Pazarı'nda bulunan esnaflar, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Çiğ köfte satıcısı İbrahim Daşdelen, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" adlı fotoğrafına oy verdi.

Daşdelen, AA fotoğraflarını incelediğini belirterek, "Fotoğraflar oldukça etkileyici. Özellikle de yaşam kategorisindeki fotoğrafları çok beğendim. Anadolu Ajansının foto muhabirlerinin eline sağlık diliyorum." dedi.

Oturakçı Pazarı'nın tek kadın esnafı besi bebek üreticisi Zahide Durmaz Akar haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafına oy kullandı.

Durmaz, "Fotoğraflar heyecan verici. Ayrıca sanatsal çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. 'Mehmetçik'ten ilk iftar' adlı fotoğrafı çok beğendim. Askerlerin iftar esnasında hem Türk bayrağını bekliyor olması hem de iftarlarını açarken dua için ellerini açmış olmaları çok ilgimi çekti. Emeği geçenlerin ellerine sağlık diliyorum." diye konuştu.

Hediyelik eşya satıcısı Mehmet Sefa Bağcı ise haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bağcı, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Fotoğraflar gerçekten güzel. Fotoğrafları çeken muhabirlerimizin ellerine sağlık. Birkaç fotoğraf beni derinden etkiledi. Özellikle 'Direnişe engel' fotoğrafını çok beğendim." diye konuştu.

Malatya'da kayısı üreticilerin tercihi "Doğu Guta'nın bebekleri"

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kışla Caddesi üzerinde dükkanı bulunan ve aynı zamanda üretici de olan Ercan Öztürk "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal boğa", "spor" kategorisinde ise Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların hepsini birbirinden güzel olduğunu belirten Öztürk, "Özellikle Doğu Guta'da ki insanlık dramının yaşanması içler acısı. Bizlerde duygusal insanlar olduğumuz için o kareden etkilendik." değerlendirmesinde bulundu.

Şire Pazarı'nda dükkanı bulunan Bekir Gürsul da "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "spor" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin anlam dolu olduğunu dile getiren Gürsul, hepsinin birer anlam taşıdığını kaydetti.

Seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Gürsul, yarışmanın sonucunu merakla beklediğini sözlerine ekledi.