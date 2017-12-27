Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Açık, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden 3 fotoğraf seçti.



Açık, "Haber" kategorisinde Murat Yolcu'nun "Komandoların eğitimi" fotoğrafına oy verdi.



"Yaşam" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı" fotoğrafına oy kullanan Açık, "Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" adlı fotoğrafını tercih etti.



Yarışmada oy kullandığı için memnun olduğunu dile getiren Açık, "Çok güzel fotoğraflar vardı, harika çekilmiş. Elinize, emeğinize sağlık. Seçmekte zorlandım ama beni en çok etkileyen fotoğraflara oy verdim. Galatasaraylı olmama rağmen onlara bile oy veremedim." dedi.



Baklavacı Talat Çağdaş da Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Türkiye'nin beyaz melekleri" Spor kategorisindeyse Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğrafına oy verdi.