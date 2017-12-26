Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.





AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan huzurevi sakinleri, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.





Oylamada, Yeşilçam'da Adile Naşit ve Münir Özkul gibi pek çok sanatçıyla 300'den fazla filmde rol alan "Şişko Nuri" lakaplı Sıtkı Sezgin, haber kategorinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", spor kategorisinde de Sergey Boboy'un "Kızaklı köpek yarışı" adlı fotoğraflara oy verdi.



Aysel Sezer ise haber kategorisinde Diaa Al Din'in "Suriye'de ateşkes ihlalleri", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", spor kategorisinde de Sergey Boboy'un "Kızaklı köpek yarışı" adlı fotoğrafları seçti.



Huzurevi sakinleri, Anadolu Ajansı'na başarılar diledi.