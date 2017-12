Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Doğu Karadenizli balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Teknelerdeki ağlarını kıyıya çeken balıkçılar, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Balıkçılardan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı", "Yaşam" kategorisinde Fikret Delal'ın "Rize'de teleferikle ulaşım", "Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafları için oy kullandı.



Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel içeriklere sahip olduğunu belirterek, insanın seçerken zor karar verdiğini söyledi.



Oylamada yaşamın her kesiminden fotoğraflar olduğunu dile getiren Arslan, "Acı, sevinç, heyecan, günlük yaşantıdan kesitler içeren kareler var. Yaşamın her anını anlatan güzel fotoğraflar gördüm. Hakikaten insan seçerken zorlanıyor, ben de kendimce en güzel olanı beğendim." diye konuştu.



Fotoğrafları inceleyerek oylamaya katılan balıkçı Bahtiyar Arslan ise "Haber" kategorisinde Yunus Keleş'in "Kayyara'da yanan petrol kuyuları" fotoğrafını seçti. Arslan "Yaşam" kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "Spor" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Minik Beşiktaşlı" fotoğrafına oy verdi.



Bahtiyar Arslan, fotoğrafların yaşamı birebir anlattığını ifade ederek, her birinin insanlarda, o ana tanıklık edermiş hissiyatı yarattığını kaydetti.