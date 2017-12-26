Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Durmuşoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 4 fotoğraf için oy kullandı.
Durmuşoğlu, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sırbistan gezisinde bir kız çocuğuyla fotoğrafladığı "Erdoğan Sevgisi" ve Wisam Hashlamoun'ın Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında çektiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğraflara oy verdi.
Durmuşoğlu, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Ali İhsan Öztürk'ün Muş'ta bir çoban ve sürüsünü gösteren "Koyunların yolculuğu" isimli fotoğrafından yana kullandı.
"Spor" kategorisinde de Durmuşoğlu, Abdullah Coşkun'un, Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafına oy verdi.