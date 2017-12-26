Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

TRT'de yayınlanan 'Gündem Ötesi' programı sunucusu Pelin Çift, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.



Çift, Kadıköy'deki evinde, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Pelin Çift, "haber" kategorisinde, Wisam Hashlamoun'un çektiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında, İsrail askerlerinin gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafı oyladı.



"Yaşam" kategorisinde "Van kedilerine takip"



"Yaşam" kategorisinde, kedisi "Tutti" ile Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip" fotoğrafına oy veren Çift, "spor" kategorisinde ise Türkiye Ampute Milli Takımının, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonu olduğu maçın ardından millilerin sevinç yaşadığı anı gösteren Abdullah Coşkun imzalı fotoğrafı tercih etti.



Çift, özellikle "haber" ve "yaşam" kategorilerinde seçtiği kareler için, "Yazıya gerek kalmayacak kadar net ve anlamlı" değerlendirmesini yaptı.