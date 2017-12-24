Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Türk sanat müziği sanatçısı Nalan Altınörs ile piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.



İstanbul Pazar Konserleri kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alan Altınörs, konser öncesi, AA foto muhabirlerinin yurtiçi ve yurtdışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



Altınörs, "Haber" kategorisinde Alaa Mohammad'ın, Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde çektiği "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar" fotoğrafına oy verdi.



Fotoğraftaki çocuklardan etkilendiğini belirten Altınörs, bu nedenle fotoğrafı seçtiğini söyledi.



Altınörs, "Yaşam" kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in "Mundari Kabilesi" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde de Bitlis il merkezinde bulunan ve Türkiye'nin en dik kayak merkezleri arasında yer alan Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde antrenman yapan bir kayakçının yer aldığı "Bitlis'te Kayak Antremanı" başlıklı fotoğrafı oyladı.



İstanbul Sirkeci Tren Garı'nda müzikseverlerle buluşan piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu da konser öncesi AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledikten sonra, "Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" fotoğrafına oy verdi.



Kedileri sevdiğini belirten Uğurlu, "Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van Kedilerine Takip" fotoğrafı, "Spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin Sevinci" adlı fotoğrafı için oy kullandı.