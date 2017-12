Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Oylamada yer alan fotoğrafları inceleyen Usta, daha sonra haber kategorisinde Amer Almohibany'nin "Doğu Guto'da bayram", Fikret Delal'in "Rize'de teleferikle ulaşım", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraflara oy verdi.



Usta, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok güzel ve değerli olduğunu belirterek, "Fotoğrafa bakarken sadece fotoğraf olarak bakmıyorsunuz. Aslında her bir fotoğrafın arkasında bir dünya var, yaşanmışlık var." dedi.



Fotoğraflara iki boyutuyla baktığını ifade eden Usta, "Birincisi o anda fotoğrafı çekenin yaşayarak neler hissettiği, ikincisi de biz bu fotoğrafa bakarken o an yaşananları burada canlandırabiliyor muyuz? İşte fotoğraf sanatı aslında böyle bir şey. Daha doğrusu sanat böyle bir şey. Sanatçıların duygu dünyalarında sınırsız ufuklarıyla ve olağanüstü özgür düşünceleriyle yaşadıklarını topluma aktardıkları, mesaj verdikleri bir alan sanat." diye konuştu.



Usta, fotoğrafların etkileyici ve olağanüstü olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Aslında her biri birbirinden ayrılamayacak nitelikte ve içerikte. Burada seçim elbette önemli ama her türlü sanatsal etkinliğe destek vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. AA'yı da yaptıklarından dolayı kutluyorum. Fotoğraf çekenleri tebrik ediyorum, hepsinin ellerine sağlık."