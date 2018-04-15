Aa Muhabiri Akçay'a "Yılın Gazetecisi" Ödülü

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Yılın Enleri" anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen "Yılın Enleri" ödülleri, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, 14 yıldır sürdürdükleri "Yılın Enleri" sosyal etkinliğiyle önemli bir olaya imza attıklarını belirtti.

Yılın Bürokratı Ödülü Vali Yavuz'a

Törende, Yılın Bürokratı Ödülü, Ordu Valisi Seddar Yavuz verildi. Yavuz'un ödülü Vali Vekili Adem Öztürk'e teslim edildi.

Yılın Belediye Başkanı Ödülü, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Kumru Belediye Başkanı Murat Hatipoğlu'na verildi.

Törende AA Ordu Muhabiri Hayati Akçay ile İHA muhabiri Metin Akyürek ile DHA muhabiri Ali Yazan da Yılın Gazetecisi Ödülünü Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın elinden aldı.

Törende ayrıca, Altaş TV ve TV 52'ye de Yılın TV Kuruluşları Ödülüne layık görüldü.

Yapılan anket sonucu şu kişi ve kurumlar da ödülendirildi:

Yılın Meslek Kuruluşu Ordu Barosu, Yılın İşadamları Mustafa Congara, Ahmet Fehmi Tozlu ve Murat Odabaş, Yılın İş Kadınları eczacı Öznur Gümüş, Emel Topkaya, Yeşim Köksal Kefeli ve Şenay Can, Yılın Yöneticisi Bankacı Saime Öztürk, Yılın Genç Girişimcisi Abdullah Erdoğan, Yılın Sivil Toplum Örgütü Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, 'Yılın Kurumu' Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile DOKAP, Yılın Meclis Başkanı OTSO eski Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Yılın Eğitim Kurumu Gülyalı Ayşe Şahin ÇPL ve TEOL Dil Merkezi, Yılın Kreşi Mavi Boncuk Kreş, Yılın Doktoru Nermin Eribol, Yılın Hastanesi Özel Ordu Umut Hastanesi, Yılın Kurumu Avcılar Turizm, Yılın Otomotivi Köy Otomotiv, Yılın Unlu Mamulleri Unpam, Yılın Hizmet Ödülleri Gölköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bergüzar Çağlayan, Naile Ocaktan, Türk Kızılayı Kumru Şube Başkanı Erdoğan Kısacık, Ünye Gençlik Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, Fatsa Halk Eğitim Müdürü Barış Semih Yazıcı, Ordu Kayak Spor Kulübü Başkanı Fevzi Turan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Sezayi Akarsu, Tamer Aktaş.

Törende ayrıca, Ordu Valiliği İl İdare Kurulu Başkanı Celal Eker, Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Ordu TESK Başkanı Erdoğan Akyürek, OTSO Genel Sekreteri Şükrü Köksal'a onur ödülleri takdim edildi.