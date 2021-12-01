AA İzmir Bölge Müdürü Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'yı ziyaret etti

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'ya ziyarette bulundu.

20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kemalpaşa'ya atanan Sarı'yı makamında ziyaret eden Baysal, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Sarı, ziyaretten dolayı Baysal'a teşekkür etti.

Baysal, Kaymakam Sarı'ya Anadolu Ajansı 2020 Almanağı'nı hediye etti.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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