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AA İzmir Bölge Müdürü Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'yı ziyaret etti

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
AA İzmir Bölge Müdürü Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'ya ziyarette bulundu.

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı'ya ziyarette bulundu.

20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kemalpaşa'ya atanan Sarı'yı makamında ziyaret eden Baysal, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Sarı, ziyaretten dolayı Baysal'a teşekkür etti.

Baysal, Kaymakam Sarı'ya Anadolu Ajansı 2020 Almanağı'nı hediye etti.

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AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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