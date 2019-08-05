AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) ziyaret etti.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, RTÜK'ün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzmanı Mahmut Demiryürek, gazeteci adaylarını RTÜK'ün konferans salonunda karşıladı.

RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzman Yardımcısı Muslu Caner Nezir de gazeteci adaylarını, RTÜK'ün görevleri, çalışmaları, idari ve teşkilat yapısı hakkında bilgilendirdi.

Üst Kurulun medya okuryazarlığı öğretim materyali çalışmasını anlatan Nezir, gazeteci adaylarının sorularını da cevapladı.

Kaynak: AA