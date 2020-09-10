AA Genel Müdürlüğü'ne baltayla girmeye çalışan şüpheli hastaneye sevk edildi
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AA Genel Müdürlüğü'ne baltayla girmeye çalışan şüpheli hastaneye sevk edildi

ANKARA'da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne elindeki baltayla girmeye çalışan Emre Öz, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için mahkeme kararıyla hastaneye sevk edildi.

AA Genel Müdürlüğü'ne baltayla girmeye çalışan şüpheli hastaneye sevk edildi
10.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:01

ANKARA'da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne elindeki baltayla girmeye çalışan Emre Öz, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için mahkeme kararıyla hastaneye sevk edildi.   

Emre Öz, dün akşam saatlerinde elindeki balta ile AA Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışırken, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Emniyet'te ifade vermeyi reddeden Öz, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öz, burada da ifade vermeyi reddetti. Saldırgan tavırlarını sürdüren Öz, savcı tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye götürülmesi talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme de şüphelinin, ayrıntılı bir rapor hazırlanması için, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilmesine karar verdi. Savcılığın, hastaneden alınacak rapora göre şüpheli hakkında işlem yapacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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