AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan MHP Bursa İl Başkanlığı'na ziyaret
AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı'yı ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı'yı ziyaret etti.
Ziyarette, MHP İl Başkanı Kalkancı, yaptıkları çalışmaları ve il genelindeki hedeflerini anlattı.
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy da ajansın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kalkancı'ya AA'nın hazırladığı 2020 Almanağı hediye etti.
AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri