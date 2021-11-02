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AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Karaisalı Kaymakamı Kumcu'ya ziyaret

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Karaisalı Kaymakamı Kumcu'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret etti.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret etti.

Kaymakam Kumcu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de Kumcu'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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