AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret etti.
Tuncel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Tuncel'e AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt