A101, Önümüzdeki Hafta 900 TL'ye Akıllı Telefon Satacak
Yaptığı indirimlerle tüketicilerin dikkatini cezbetmeyi başaran A101, 27 Haziran'dan itibaren Alcatel 1S satacak.
Türkiye'nin indirim mağazalarından bir tanesi olan A101, teknoloji ürünlerine yaptığı indirimlerle de tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran mağazalardan bir tanesi. Mağaza, 27 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yine farklı teknoloji ürünlerinde indirime gidiyor. Bu ürünlerden bir tanesi de Alcatel'in 1S akıllı telefonu.
Alcatel 1S:
Telefon, 2019'un şubat ayında satışa çıktı. Android Pie işletim sistemine sahip olan telefonun depolaması 128 GB'a kadar da arttırılabiliyor.
Telefonun Özellikleri:
5,5 inç HD+ ekran
%74,71 ekran gövde oranı
8 MP ön kamera
16 MP + 2 MP çift arka kamera
Yüz tanıma
Parmak izi okuma
8 çekirdekli ( 4 x 1,6 GHz + 4 x 1.2 GHz) işlemci
3 GB RAM
32 GB dahili depolama
Satışa çıkacak olan diğer teknolojik ürünler:
Toshiba, 49 inç Ultra HD Smart LED TV
ALTUS AL 1003 Derin dondurucu
Piranha akıllı bileklik
SanDisk 32 GB Micro SD
SanDisk 32 GB USB bellek
PoloSmart Bluetooth Hoparlör
27 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan teknoloji ürünleri bunlar. Bir sonraki listede görüşmek üzere.