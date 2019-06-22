A101, Önümüzdeki Hafta 900 TL'ye Akıllı Telefon Satacak

A101, Önümüzdeki Hafta 900 TL'ye Akıllı Telefon Satacak

Yaptığı indirimlerle tüketicilerin dikkatini cezbetmeyi başaran A101, 27 Haziran'dan itibaren Alcatel 1S satacak.

A101, Önümüzdeki Hafta 900 TL'ye Akıllı Telefon Satacak

Türkiye'nin indirim mağazalarından bir tanesi olan A101, teknoloji ürünlerine yaptığı indirimlerle de tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran mağazalardan bir tanesi. Mağaza, 27 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yine farklı teknoloji ürünlerinde indirime gidiyor. Bu ürünlerden bir tanesi de Alcatel'in 1S akıllı telefonu.

Alcatel 1S:

Telefon, 2019'un şubat ayında satışa çıktı. Android Pie işletim sistemine sahip olan telefonun depolaması 128 GB'a kadar da arttırılabiliyor.

Telefonun Özellikleri:

5,5 inç HD+ ekran

%74,71 ekran gövde oranı

8 MP ön kamera

16 MP + 2 MP çift arka kamera

Yüz tanıma

Parmak izi okuma

8 çekirdekli ( 4 x 1,6 GHz + 4 x 1.2 GHz) işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama

Satışa çıkacak olan diğer teknolojik ürünler:

Toshiba, 49 inç Ultra HD Smart LED TV

ALTUS AL 1003 Derin dondurucu

Piranha akıllı bileklik

SanDisk 32 GB Micro SD

SanDisk 32 GB USB bellek

PoloSmart Bluetooth Hoparlör

27 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak olan teknoloji ürünleri bunlar. Bir sonraki listede görüşmek üzere.

Kaynak: WebTekno

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