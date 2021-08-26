A101 kaçta açılıyor 2021? Market çalışma saatleri! BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA saat kaçta açılıyor?

Normalleşme sürecinin ardından market açılış kapanış saatleri de değiştirildi. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. A101 kaçta açılıyor 2021? ŞOK, Migros, CarrefourSA saat kaçta açılıyor? BİM kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırıldı. Temmuz genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 kaçta açılıyor 2021? sorusunun yanıtı aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Peki, BİM saat kaçta kapanıyor? A101, Şok, Migros çalışma saatleri neler? 8 Temmuz market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

A101 KAÇTA AÇILIYOR 2021?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.