A101 1-7 Mayıs Haftanın Yıldızları Pazartesi indirimli ürünler kataloğunu yayınladı

Fırsat ürünleri ile tüketicilere cazip seçenekler sunan A101, 1-7 Mayıs Haftanın Yıldızları Pazartesi kataloğu ile birbirinden özel seçenekler sunuyor. Geniş ürün yelpazesi içinde mutfak, dekorasyon giyim ve temizlik ürünlerinden seçim yapabilir, fırsatlardan faydalanabilirsiniz.