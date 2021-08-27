A Milli Takım aday kadrosu 2021! Milli Takım oyuncuları 2021! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye futbolcular oynayacak?

Milli Takım'ımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde takımda hangi oyuncuların olabileceğine dair bir kadro paylaşıldı. Bu kapsamda Milli Takım aday kadrosu! Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye hangi takımlarla oynayabilir? başlıklarının yanıtları araştırıldı. İşte, A Milli Takım aday kadrosu 2021!