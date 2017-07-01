A Milli Satranç Takımı'nın Dünya Beşinciliği

Rusya'daki 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda 5. olan A Milli Satranç Takımı'nın en genç sporcusu Vahap Şanal, "Hedefimiz gelecek yıllarda daha da yukarılarda olmak." dedi.



Türk Milli Takımı ile Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda beşinciliği elde eden Vahap Şanal, yaptığı açıklamada, böylesi büyük bir turnuvada Milli Takımın bir parçası olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu kaydetti.



Şampiyonada dünyanın satrançta en güçlü takımlarıyla karşılaştıklarını belirten Şanal, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve hep bir arada hareket ederek bu dereceye ulaştık. Dünyanın en güçlü 5 takımı arasında yer almayı başardık ancak hedefimiz gelecek yıllarda daha da yukarılarda olmak." ifadelerini kullandı.?



2013'teki dünya şampiyonasını 9. sırada bitiren Türkiye, Rusya'daki organizasyonda Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'tan oluşan takımla 10 puanla 5. sırada yer almıştı.